La scommessa su un taglio dei tassi da parte della Fed e la previsione di una ripresa del settore automotive dopo la recente revisione degli standard sulle emissioni annunciata dal presidente Usa che ha rafforzato il comparto hanno diffuso ottimismo sui mercati finanziari. Wall Street procede stabile e le Borse europee hanno chiuso in rialzo. Milano segna +0,32%, Madrid +0,97%, Francoforte +0,79%, Londra +0,19%, Parigi +0,43%.

Spread Btp/Bund

Spread Btp/Bund a 70 punti (variazione +0,69%, rendimento Btp 10 anni +3,47%, rendimento Bund 10 anni +2,77%).

Piazza Affari

A Milano brilla Interpump (+3,91%) mentre prosegue il buon andamento di Stellantis (+3,58%) in sintonia con il mercato Usa e anche grazie alle dichiarazioni del ceo Antonio Filosa, che ha detto che a fine novembre i numeri del gruppo erano in linea con le guidance fissate e ha ribadito che gli Stati Uniti sono centrali nella strategia del gruppo. Seguono St (+3,49%) e Saipem (+2,88%). In coda Italgas (-1,58%). Fuori del listino principale prese di beneficio su RT&L (-5,22%), che ieri al primo giorno di quotazioni è balzata del 27,78%, e su Centrale de Latte d’Italia (-13,04%) dopo il rally dei giorni scorsi

Valute

Dollaro ancora debole. L’euro è a 1,1674 dollari (ieri a 1,1664) e 180,46 yen (180,8), il dollaro incrocia lo yen a 154,57 (155,01), con la divisa giapponese appesantita dalle previsioni di un aumento del costo del denaro. Bitcoin +0,75% a 92.980.Torna a salire il prezzo dell’oro, con il contratto spot a 4,217 dollari l’oncia (+0,4%).

Energia

Petrolio in rialzo, con il future sul Wti a 59,47 dollari (+0,88%) e quello sul Brent a 63,10 (+0,7%). Calo netto del prezzo del gas europeo che vale 27 euro al megawattora (-4%).