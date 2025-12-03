Di seguito il nostro aggiornamento quotidiano relativo alla chiusura di Borsa delle quotate liguri o di interesse per la Liguria.
Bper Banca: 10,49 (-1,04%), apertura a 10,69 euro
Centrale del Latte d’Italia: 5,75 (+2,68%), apertura a 5,70 euro
Circle: 8,00 (-1,23%), apertura a 8,06 euro
EdgeLab:
EdiliziAcrobatica: 4,54 (-0,87%), apertura a 4,60 euro
Erg: 22,10 (-0,27%), apertura a 22,24 euro
Fincantieri: 16,62 (-1,25%), apertura a 17,15 euro
Gismondi 1754: 1,68 (+0%), apertura a 1,68 euro
Iren: 2,60 (-1,14%), apertura a 2,63 euro
Leonardo: 46,73 (+1,68%), apertura a 46,90 euro
Maps: 3,33 (-8,77%), apertura a 3,73 euro
Orsero: 17,22 (-3,04%), apertura a 17,54 euro
Racing Force:
Redelfi: 10,50 (+0,96%), apertura a 10,38 euro
Rt&L: 2,30 (+27.78%), apertura a 1,93 euro
Sanlorenzo: 29,55 (-0,67%), apertura a 30,00 euro
Lascia un commento