Al Teatro del Ponente di Voltri, in sede di commissione del Municipio VII Ponente aperta alla cittadinanza, è stato presentato il nuovo progetto di fattibilità tecnico-economica per la passeggiata di Voltri.

La nuova proposta di progetto prevede la riduzione della larghezza della scogliera a protezione della passeggiata, con l’integrazione di nuovi arredi per la seduta in funzione di elementi attenuatori della tracimazione del moto ondoso.

A fronte della riduzione della larghezza della scogliera, che nella prima formulazione generava un maggiore impatto a livello visivo e che risulterà quasi totalmente ricoperta dai sedimenti della spiaggia, aumenterà quella della passeggiata (dove sarà ammesso anche il transito ciclabile) la quale discenderà gradualmente verso la spiaggia, le cui dimensioni resteranno invariate.

La nuova passeggiata, costruita in legno ricomposto, poggerà su una sottostruttura “piena” e non più su palafitte, impedendo così al moto ondoso di penetrare al di sotto del tavolato, garantendo quindi la solidità della struttura. A protezione della spiaggia e della passeggiata è prevista inoltre la realizzazione di “isolotti” artificiali volti a ridurre l’intensità del moto ondoso.

La riqualificazione della passeggiata di Voltri è collegata alle opere di ripascimento strutturale della spiaggia, che sarà eseguito con il materiale proveniente dagli scavi dello scolmatore del Bisagno.

Il progetto di manutenzione straordinaria della passeggiata di Voltri, per un valore economico complessivo di 10,3 milioni di euro, sarà realizzato in quattro lotti: i primi due, per un totale di 3,9 milioni, risultano già finanziati con fondi europei.

L’iter amministrativo prevede ad oggi l’aggiudicazione del primo lotto entro l’estate 2026, con l’inizio dei lavori nel settembre 2026.

Alla commissione municipale ha partecipato tra gli altri l’assessore comunale ai Lavori pubblici Massimo Ferrante. «Subito dopo il nostro insediamento, ci siamo adoperati insieme al Municipio ed al presidente Frulio per una doverosa revisione del primo progetto della passeggiata di Voltri sulla base delle richieste della cittadinanza che chiedeva, giustamente, di rivedere il progetto originario calato dall’alto dalla precedente amministrazione comunale – dichiara l’assessore Ferrante – Ringrazio i progettisti e i nostri uffici per avere adeguato il progetto alle istanze provenienti dalla comunità voltrese, che invito a partecipare a questo percorso partecipativo, mirato a perfezionare la proposta presentata oggi al territorio. Il nostro obiettivo è arrivare alla fine del nostro ciclo amministrativo con il completo rifacimento della passeggiata e della porzione di litorale su cui l’opera si affaccia».

Soddisfatto anche il presidente del Municipio VII Ponente Matteo Frulio. «La prima versione del progetto, oltre a ridurre la larghezza della spiaggia e a produrre un impatto devastante dal punto di vista ambientale e paesaggistico, aveva il peccato originale della mancata condivisione con il Municipio e con il territorio – spiega il presidente Frulio – Una gravissima lacuna che abbiamo voluto colmare, d’accordo con il Comune e con l’assessore Ferrante che ringrazio, con questa commissione aperta alla cittadinanza che ci aiuterà a migliorare ulteriormente gli aspetti di dettaglio di un progetto fondamentale non solo per Voltri e per i Voltresi, ma per tutti i cittadini genovesi che hanno il diritto di usufruire, in condizioni di sicurezza e armonia con l’ambiente circostante, di una passeggiata tra le più belle e suggestive di tutta la Liguria».