Di seguito il nostro aggiornamento quotidiano relativo alla chiusura di Borsa delle quotate liguri o di interesse per la Liguria.
Bper Banca: 10,60 (+1,87%), apertura a 10,46 euro
Centrale del Latte d’Italia: 5,60 (+7,69%), apertura a 5,30 euro
Circle: 8,10 (-0,25%), apertura a 8,20 euro
EdgeLab:
EdiliziAcrobatica: 4,58 (-2,35%), apertura a 4,74 euro
Erg: 22,16 (+1,74%), apertura a 21,78 euro
Fincantieri: 16,83 (+1,08%), apertura a 16,60 euro
Gismondi 1754: 1,68 (-2,04%), apertura a 1,69 euro
Iren: 2,63 (-1,72%), apertura a 2,688 euro
Leonardo: 45,96 (+0,61%), apertura a 45,60 euro
Maps: 3,65 (+6,41%), apertura a 3,42 euro
Orsero: 17,76 (+1,14%), apertura a 17,54 euro
Racing Force:
Redelfi: 10,40 (-0,76%), apertura a 10,40 euro
Sanlorenzo: 29,75 (-2,94%), apertura a 30,90 euro
