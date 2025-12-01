Di seguito il nostro aggiornamento quotidiano relativo alla chiusura di Borsa delle quotate liguri o di interesse per la Liguria.
Bper Banca: 10,405 (+0,24%), apertura a 10,39 euro
Centrale del Latte d’Italia: 5,20 (+7,00%), apertura a 4,88 euro
Circle: 8,12 (-0,98%), apertura a 8,06 euro
EdgeLab:
EdiliziAcrobatica: 4,67 (-1,68%), apertura a 4,75 euro
Erg: 21,78 (-0,64%), apertura a 21,72 euro
Fincantieri: 16,65 (-2,12%), apertura a 16,92 euro
Gismondi 1754:
Iren: 2,676 (-0,22%), apertura a 2,68 euro
Leonardo: 45,68 (-2,62%), apertura a 46,36 euro
Maps: 3,43 (+4,26%), apertura a 3,29 euro
Orsero: 17,56 (-0,34%), apertura a 17,74 euro
Racing Force: 4,94 (-1,20%), apertura a 5,02 euro
Redelfi: 10,48 (+1,75%), apertura a 10,38 euro
Sanlorenzo: 30,65(+0,82%), apertura a 30,90 euro
