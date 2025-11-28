Liguri in Borsa, acquisti su Centrale del Latte d’Italia (+5,65%)

La chiusura di Borsa delle aziende liguri o di interesse per la Liguria

Di seguito il nostro aggiornamento quotidiano relativo alla chiusura di Borsa delle quotate liguri o di interesse per la Liguria. Bper Banca: 10,38 (+0,63%), apertura a 10,305 euro Centrale del Latte d’Italia: 4,86 (+5,65%), apertura a 4,62 euro Circle: 8,20 (-0,97%), apertura a 8,28 euro EdgeLab: 4,79 (-4,20%), apertura a 4,89 euro EdiliziAcrobatica: 4,75 (-1,45%), apertura a 4,90 euro Erg: 21,92 (-0,36%), apertura a 22,00 euro Fincantieri: 17,01 (-1,45%), apertura a 17,30 euro Gismondi 1754: 1,715 (-2%), apertura a 1,72 euro Iren: 2,682 (+1,06%), apertura a 2,664 euro Leonardo: 46,91 (+1,56%), apertura a 46,48 euro Maps: 3,29 (+0%), apertura a 3,29 euro Orsero: 17,62 (+0,80%), apertura a 17,34 euro Racing Force: 5,00 (+0,60%), apertura a 5,00 euro Redelfi: 10,30 (-0,96%), apertura a 10,48 euro Sanlorenzo: 30,40 (+0,50%), apertura a 30,25 euro