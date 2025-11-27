Liguri in Borsa, la maglia rosa del gruppo è Racing Force (+3,33%)

La chiusura di Borsa delle aziende liguri o di interesse per la Liguria

Di seguito il nostro aggiornamento quotidiano relativo alla chiusura di Borsa delle quotate liguri o di interesse per la Liguria. Bper Banca: 10,315 (-0,34%), apertura a 10,355 euro Centrale del Latte d’Italia: 4,60 (+1,32%), apertura a 4,52 euro Circle: 8,28 (+2,22%), apertura a 8,00 euro EdgeLab: EdiliziAcrobatica: 4,79 (+0,21%), apertura a 4,72 euro Erg: 22,00 (+0,46%), apertura a 21,92 euro Fincantieri: 17,26 (-1,15%), apertura a 17,56 euro Gismondi 1754: 1,75 (+1,45%), apertura a 1,75 euro Iren: 2,654 (+0,15%), apertura a 2,658 euro Leonardo: 46,19 (+1,36%), apertura a 45,97 euro Maps: Orsero: 17,48 (+0,58%), apertura a 17,38 euro Racing Force: 4,97 (+3,33%), apertura a 4,88 euro Redelfi: 10,40 (+0%), apertura a 10,52 euro Sanlorenzo: 30,25 (+2,02%), apertura a 29,65 euro