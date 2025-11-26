Liguri in Borsa, calo per Gismondi 1754 (-4,17%)

La chiusura di Borsa delle aziende liguri o di interesse per la Liguria

Di seguito il nostro aggiornamento quotidiano relativo alla chiusura di Borsa delle quotate liguri o di interesse per la Liguria. Bper Banca: 10,35 (+2,07%), apertura a 10,18 euro Centrale del Latte d’Italia: 4,54 (+1,34%), apertura a 4,52 euro Circle: 8,10 (+2,02%), apertura a 7,96 euro EdgeLab: EdiliziAcrobatica: 4,78 (+1,27%), apertura a 4,81 euro Erg: 21,90 (+0,27%), apertura a 22,96 euro Fincantieri: 17,46 (-0,91%), apertura a 17,42 euro Gismondi 1754: 1,725 (-4,17%), apertura a 1,82 euro Iren: 2,65 (+1,69%), apertura a 2,614 euro Leonardo: 45,57 (+0,40%), apertura a 46,27 euro Maps: 3,29 (+0,30%), apertura a 3,29 euro Orsero: 17,38 (+0,58%), apertura a 17,30 euro Racing Force: 4,81 (-0,21%), apertura a 4,80 euro Redelfi: 10,40 (-1,14%), apertura a 10,40 euro Sanlorenzo: 29,65 (+0,85%), apertura a 29,40 euro