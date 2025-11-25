A Sestri Levante prendono il via le nuove procedure per l’affidamento delle concessioni demaniali marittime a partire dalle Associazioni sportive dilettantistiche e da quelle senza scopo di lucro.

L’atto di indirizzo, approvato ieri dalla Giunta comunale, definisce i criteri per la riorganizzazione e la razionalizzazione delle aree attualmente in uso alle realtà associative locali anche in regime 45 bis cod. nav.

Le associazioni sono chiamate a chiedere una concessione unica che comprenderà: spazi a terra, aree con attrezzature e sedi associative, specchi acquei già utilizzati nell’ambito di un unico titolo concessorio. Le nuove concessioni avranno una durata di quattro anni e saranno assegnate tramite avviso pubblico nel rispetto del dettato normativo introdotto dal “Decreto Salva Infrazioni”.

Dichiara l’assessore al Demanio Luigi Ceffalo: «L’amministrazione punta così a garantire trasparenza, preservando le tradizioni e il valore sociale delle attività associative storicamente legate al mare».

L’Ufficio Demanio Marittimo è incaricato ora di attuare le procedure amministrative necessarie.