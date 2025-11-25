Liguri in Borsa, acquisti su EdgeLab (+4,60%)

La chiusura di Borsa delle aziende liguri o di interesse per la Liguria

Di seguito il nostro aggiornamento quotidiano relativo alla chiusura di Borsa delle quotate liguri o di interesse per la Liguria. Bper Banca: 10,14 (+0,95%), apertura a 10,05 euro Centrale del Latte d’Italia: 4,48 (-0,88%), apertura a 4,52 euro Circle: 7,96 (+3,65%), apertura a 7,68 euro EdgeLab: 5,00 (+4,60%), apertura a 5,00 euro EdiliziAcrobatica: 4,72 (+1,51%), apertura a 4,60 euro Erg: 21,84 (-0,36%), apertura a 22,16 euro Fincantieri: 17,62 (-1,12%), apertura a 17,58 euro Gismondi 1754: 1,80 (-2,70%), apertura a 1,85 euro Iren: 2,606 (-0,76%), apertura a 2,624 euro Leonardo: 45,39 (+0,93%), apertura a 45,00 euro Maps: 3,28 (-0,30%), apertura a 3,28 euro Orsero: 17,28 (+1,05%), apertura a 17,26 euro Racing Force: 4,82 (-1,43%), apertura a 4,83 euro Redelfi: 10,52 (+1,35%), apertura a 10,38 euro Sanlorenzo: 29,40 (+0,34%), apertura a 29,70 euro