Liguri in Borsa: boom di Centrale del Latte d’Italia

La chiusura di Borsa delle aziende liguri o di interesse per la Liguria

Di seguito il nostro aggiornamento quotidiano relativo alla chiusura di Borsa delle quotate liguri o di interesse per la Liguria. Bper Banca: 10,045 (-0,40%), apertura a 10,22 euro Centrale del Latte d’Italia: 4,52(+5,61%), apertura a 4,20 euro Circle: 7,70 (-0,26%), apertura a 7,80 euro EdgeLab: EdiliziAcrobatica: 4,65 (-1,27%), apertura a 4,61 euro Erg: 21,92 (+1,67%), apertura a 21,56 euro Fincantieri: 17,82 (-0,61%), apertura a 17,96 euro Gismondi 1754: 1,85 (-1,60%), apertura a 1,82 euro Iren: 2,626 (+0,31%), apertura a 2,62 euro Leonardo: 44,97 (-2,32%), apertura a 45,00 euro Maps: 3,29 (+0,92%), apertura a 3,22 euro Orsero: 17,10 (+0,35%), apertura a 17,00 euro Racing Force: 4,89 (-1,41%), apertura a 4,98 euro Redelfi: 10,38 (+0,58%), apertura a 10,40 euro Sanlorenzo: 29,30 (+1,74%), apertura a 29,20 euro