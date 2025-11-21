Liguri in Borsa, pesanti Circle e Leonardo

La chiusura di Borsa delle aziende liguri o di interesse per la Liguria

Di seguito il nostro aggiornamento quotidiano relativo alla chiusura di Borsa delle quotate liguri o di interesse per la Liguria. Bper Banca: 10,185 (+0%), apertura a 9,946 euro Centrale del Latte d’Italia: 4,28 (-2,28%), apertura a 4,48 euro Circle: 7,72 (-8,53%), apertura a 8,36 euro EdgeLab: 4,78 (-4,02%), apertura a 4,88 euro EdiliziAcrobatica: 4,71 (-1,87%), apertura a 4,69 euro Erg: 21,56 (-2,09%), apertura a 21,80 euro Fincantieri: 17,93 (-4,01%), apertura a 18,12 euro Gismondi 1754: 1,88 (+1,35%), apertura a 1,80 euro Iren: 2,618 (-0,83%), apertura a 2,628 euro Leonardo: 46,04 (-6,23%), apertura a 47,36 euro Maps: 3,26 (-0,61%), apertura a 3,22 euro Orsero: 17,04 (-0,70%), apertura a 17,00 euro Racing Force: 4,96 (+2,90%), apertura a 4,80 euro Redelfi: 10,32 (-2,27%), apertura a 10,42 euro Sanlorenzo: 28,80 (+0,35%), apertura a 28,50 euro