Liguri in Borsa, tonfo di EdgeLab (-7,09%)

La chiusura di Borsa delle aziende liguri o di interesse per la Liguria

Di seguito il nostro aggiornamento quotidiano relativo alla chiusura di Borsa delle quotate liguri o di interesse per la Liguria. Bper Banca: 10,185 (-0,20%), apertura a 10,38 euro Centrale del Latte d’Italia: 4,38 (+0%), apertura a 4,42 euro Circle: 8,44 (-1,86%), apertura a 8,62 euro EdgeLab: 4,98 (-7,09%), apertura a 5,26 euro EdiliziAcrobatica: 4,80 (+0,21%), apertura a 4,71 euro Erg: 22,02 (+1,94%), apertura a 21,54 euro Fincantieri: 18,68 (+0,43%), apertura a 18,90 euro Gismondi 1754: 1,855 (-2,88%), apertura a 1,855 euro Iren: 2,64 (+3,13%), apertura a 2,572 euro Leonardo: 49,10 (+2,89%), apertura a 48,08 euro Maps: 3,28 (+0,92%), apertura a 3,25 euro Orsero: 17,16 (+0,23%), apertura a 17,32 euro Racing Force: 4,82 (-1,63%), apertura a 4,93 euro Redelfi: 10,56 (-2,04%), apertura a 10,90 euro Sanlorenzo: 28,70 (-1,54%), apertura a 29,40 euro