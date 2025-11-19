Di seguito il nostro aggiornamento quotidiano relativo alla chiusura di Borsa delle quotate liguri o di interesse per la Liguria.
Bper Banca: 10,205 (+1,29%), apertura a 10,145 euro
Centrale del Latte d’Italia: 4,38 (+0,92), apertura a 4,26 euro
Circle: 8,60 (-2,27%), apertura a 8,66 euro
EdgeLab: 5,36 (-2,19%), apertura a 5,36 eurol
EdiliziAcrobatica: 4,79 (+1,91%), apertura a 4,79 euro
Erg: 21,60 (-1,55%), apertura a 21,88 euro
Fincantieri: 18,60 (-0,75%), apertura a 18,70 euro
Gismondi 1754:
Iren: 2,56 (+0,16%), apertura a 2,55 euro
Leonardo: 47,72 (-4,86%), apertura a 50,46 euro
Maps: 3,25 (-0,61%), apertura a 3,27 euro
Orsero: 17,12 (+0,71%), apertura a 17,10 euro
Racing Force: 4,90 (+1,45%), apertura a 4,80 euro
Redelfi: 10,78 (+4,66%), apertura a 10,30 euro
Sanlorenzo: 29,15 (+0,52%), apertura a 29,15 euro
