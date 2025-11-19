Liguri in Borsa, acquisti su Redelfi (+4,66%)

La chiusura di Borsa delle aziende liguri o di interesse per la Liguria

Di seguito il nostro aggiornamento quotidiano relativo alla chiusura di Borsa delle quotate liguri o di interesse per la Liguria. Bper Banca: 10,205 (+1,29%), apertura a 10,145 euro Centrale del Latte d’Italia: 4,38 (+0,92), apertura a 4,26 euro Circle: 8,60 (-2,27%), apertura a 8,66 euro EdgeLab: 5,36 (-2,19%), apertura a 5,36 eurol EdiliziAcrobatica: 4,79 (+1,91%), apertura a 4,79 euro Erg: 21,60 (-1,55%), apertura a 21,88 euro Fincantieri: 18,60 (-0,75%), apertura a 18,70 euro Gismondi 1754: Iren: 2,56 (+0,16%), apertura a 2,55 euro Leonardo: 47,72 (-4,86%), apertura a 50,46 euro Maps: 3,25 (-0,61%), apertura a 3,27 euro Orsero: 17,12 (+0,71%), apertura a 17,10 euro Racing Force: 4,90 (+1,45%), apertura a 4,80 euro Redelfi: 10,78 (+4,66%), apertura a 10,30 euro Sanlorenzo: 29,15 (+0,52%), apertura a 29,15 euro