Liguri in Borsa: perdite per Bper (-3,4%), balzo di Circle (+4,02%)

La chiusura di Borsa delle aziende liguri o di interesse per la Liguria

Di seguito il nostro aggiornamento quotidiano relativo alla chiusura di Borsa delle quotate liguri o di interesse per la Liguria. Bper Banca: 10,075 (-3,40%), apertura a 10,20 euro Centrale del Latte d’Italia: 4,34 (-0,91%), apertura a 4,42 euro Circle: 8,80 (+4,02%), apertura a 8,58 euro EdgeLab: EdiliziAcrobatica: 4,70 (-1,05%), apertura a 4,80 euro Erg: 21,94 (-0,18%), apertura a 21,88 euro Fincantieri: 18,74 (-1,32%), apertura a 18,50 euro Gismondi 1754: 1,91 (+0,26%), apertura a 1,91 euro Iren: 2,556 (+0,08%), apertura a 2,546 euro Leonardo: 50,16 (-1,80%), apertura a 50,00 euro Maps: 3,27 (+0%), apertura a 3,27 euro Orsero: 17,00 (-0,82%), apertura a 16,84 euro Racing Force: 4,83 (-0,82%), apertura a 4,83 euro Redelfi: 10,30 (-2,28%), apertura a 10,44 euro Sanlorenzo: 29,00 (-2,19%), apertura a 29,45 euro