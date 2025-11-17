In Liguria prosegue a ritmo sostenuto la campagna antinfluenzale. Secondo gli ultimi dati della Regione, sono già state somministrate oltre 200 mila dosi. Lo riporta l’agenzia Dire.

Abbiamo già somministrato circa 200 mila vaccini- spiega l’assessore alla Sanità, Massimo Nicolò- superando il 50% delle dosi totali dell’intera campagna 2023-2024. Siamo partiti con largo anticipo, distribuendo le dosi ai medici di famiglia, alle farmacie e ai punti vaccinali e ora stiamo andando nelle piazze, nei centri commerciali, nei supermercati, negli uffici pubblici».

La gratuità sta incidendo in modo significativo sull’adesione: «Ha dato un impulso importante. Chi era titubante oggi si sente stimolato. Oltre agli over 65 vediamo una forte crescita anche nella fascia 60-64, prima esclusa dalla gratuità. L’obiettivo è garantire la massima copertura e proteggere tutta la popolazione con una prevenzione diffusa, capillare e accessibile».