Liguri in Borsa: svetta Centrale del Latte d’Italia

La chiusura di Borsa delle aziende liguri o di interesse per la Liguria

Di seguito il nostro aggiornamento quotidiano relativo alla chiusura di Borsa delle quotate liguri o di interesse per la Liguria. Bper Banca: 10,43 (+0,68%), apertura a 10,415 euro Centrale del Latte d’Italia: 4,38 (+3,30%), apertura a 4,20 euro Circle: 8,46 (-0,47%), apertura a 8,64 euro EdgeLab: EdiliziAcrobatica: 4,75 (+1,71%), apertura a 4,76 euro Erg: 21,98 (+2,61%), apertura a 21,38 euro Fincantieri: 18,99 (+0,53%), apertura a 18,85 euro Gismondi 1754: 1,905 (+1,06%), apertura a 1,905 euro Iren: 2,554 (+0,71%), apertura a 2,536 euro Leonardo: 51,08 (+1,23%), apertura a 50,34 euro Maps: 3,27 (+2,19%), apertura a 3,27 euro Orsero: 17,14 (-2,17%), apertura a 17,50 euro Racing Force: 4,87 (+0,00%), apertura a 4,89 euro Redelfi: 10,54 (+0,38%), apertura a 10,68 euro Sanlorenzo: 29,65 (+0,34%), apertura a 30,15 euro