Il progetto del Comune della Spezia “Miglio Blu” è stato premiato al Cresco Award Sodalitas nella sezione “Stakeholder Engagement nei Comuni: uno strumento di consapevolezza sui temi ESG e per raggiungere gli obiettivi dell’agenda 2030″ assegnato da Consulnet, nell’ambito del “Cresco Award – Città Sostenibili Italiane 2025”.

La cerimonia di premiazione si è svolta a Bologna, nella Sala Saragozza dell’Una Hotels, presente il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini. Il premio, promosso da Fondazione Sodalitas e Anci, riconosce l’eccellenza nell’impegno per la sostenibilità e il raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda Onu 2030.

«La Spezia – dichiara Peracchini – ottiene un prestigioso riconoscimento che premia l’impegno dell’amministrazione nel rendere la città sempre più green, migliorando la qualità della vita dei cittadini e confermandola come modello di riferimento per lo sviluppo sostenibile. In questa edizione è stato riconosciuto come il progetto del Miglio Blu abbia avuto un impatto positivo sull’ambiente, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030. Il Miglio Blu è un progetto fortemente voluto dall’amministrazione, nato per valorizzare e sostenere la crescita delle eccellenze della nautica presenti sul territorio spezzino, favorendo connessioni tra le aziende, il Polo Universitario della Spezia e gli istituti di formazione professionale, oltre che attraverso mirati investimenti in infrastrutture. Questo progetto ha avuto un ruolo determinante nel far diventare La Spezia Capitale Mondiale della Nautica e prima città in Italia per incidenza dell’Economia del Mare sull’economia complessiva, affermandola anche come leader dell’innovazione nel settore. Un risultato reso possibile da un lavoro sinergico con le grandi aziende del comparto, che hanno sempre collaborato con l’Amministrazione e sostenuto con convinzione il progetto. Ringrazio Consulnet per questo importante riconoscimento, che rappresenta un ulteriore motivo di orgoglio per la nostra città».

“Miglio Blu-La Spezia Nautical District” favorisce le connessioni tra le grandi aziende del comparto e il Campus Universitario della Spezia, un’eccellenza nella formazione nautica con oltre 1.200 iscritti, oltre che con gli istituti di formazione professionale del territorio. Il progetto prevede inoltre investimenti in infrastrutture strategiche per sostenere e potenziare la crescita delle imprese del settore nautico presenti nell’area spezzina. Il progetto si è sviluppato attraverso una rete pubblico-privata ampia e strutturata, formalizzata con il protocollo siglato nel 2020. Tra i partner istituzionali figurano Comune della Spezia, Regione Liguria, Autorità di Sistema Portuale e Camera di Commercio. La filiera produttiva è rappresentata dai principali cantieri: Baglietto, Cantieri Navali La Spezia, Cantieri Riva (Ferretti Group), Fincantieri, Sanlorenzo Yacht, The Italian Sea Group, insieme a numerose piccole e medie imprese che forniscono componenti e servizi all’industria principale.

Grazie a questa profonda sinergia tra i principali attori della filiera produttiva, formativa e della ricerca, La Spezia si colloca prima in Italia per incidenza dell’Economia del Mare su quella totale. In questo contesto, il progetto “Miglio Blu” ha rafforzato la competitività del settore della nautica, restituendo valore alla comunità locale con interventi di riqualificazione urbana e creando nuove opportunità formative e occupazionali. Le attività svolte nell’ambito del Miglio Blu hanno inoltre contributo in modo significativo al raggiungimento di diversi obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals – SDG) delle Nazioni Unite, in particolare Lavoro Dignitoso, Crescita Economica (SDG 8), Innovazione e Infrastrutture (SDG 9) e Città e Comunità Sostenibili (SDG 11).