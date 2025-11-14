Liguri in Borsa, vendite su Erg (-3,51%)

La chiusura di Borsa delle aziende liguri o di interesse per la Liguria

Di seguito il nostro aggiornamento quotidiano relativo alla chiusura di Borsa delle quotate liguri o di interesse per la Liguria. Bper Banca: 10,36 (-3,81%), apertura a 10,59 euro Centrale del Latte d’Italia: 4,24 (+3,41%), apertura a 4,14 euro Circle: 8,50 (-2,30%), apertura a 8,52 euro EdgeLab: EdiliziAcrobatica: 4,67 (-2,51%), apertura a 4,79 euro Erg: 21,42 (-3,51%), apertura a 22,16 euro Fincantieri: 18,89 (-2,63%), apertura a 19,44 euro Gismondi 1754: 1,885 (-0,26%), apertura a 1,885 euro Iren: 2,536 (-0,55%), apertura a 2,546 euro Leonardo: 50,46 (-1,75%), apertura a 50,74 euro Maps: 3,20 (-1,84%), apertura a 3,23 euro Orsero: 17,52 (+0,46%), apertura a 18,04 euro Racing Force: 4,87 (+1,46%), apertura a 4,80 euro Redelfi: 10,50 (-3,49%), apertura a 10,90 euro Sanlorenzo: 29,55 (-1,17%), apertura a 30,00 euro