Liguri in Borsa, acquisti su Iren dopo i conti (+3,24%)

La chiusura di Borsa delle aziende liguri o di interesse per la Liguria

Di seguito il nostro aggiornamento quotidiano relativo alla chiusura di Borsa delle quotate liguri o di interesse per la Liguria. Bper Banca: 10,77 (-0,42%), apertura a 10,905 euro Centrale del Latte d’Italia: 4,10 (-1,91%), apertura a 4,22 euro Circle: 8,70 (-1,14%), apertura a 8,70 euro EdgeLab: 5,48 (-0,36%), apertura a 5,60 euro EdiliziAcrobatica: 4,79 (-0,62%), apertura a 4,90 euro Erg: 22,20 (-2,03%), apertura a 22,78 euro Fincantieri: 19,40 (+2,54%), apertura a 19,18 euro Gismondi 1754: 1,89 (-0,53%), apertura a 1,875 euro Iren: 2,55 (+3,24%), apertura a 2,47 euro Leonardo: 51,36 (+2,35%), apertura a 49,98 euro Maps: 3,26 (+0,93%), apertura a 3,23 euro Orsero: 17,44 (-1,47%), apertura a 17,72 euro Racing Force: 4,80 (+1,05%), apertura a 4,76 euro Redelfi: 10,88 (-1,81%), apertura a 10,98 euro Sanlorenzo: 29,90 (-2,13%), apertura a 31,00 euro