Liguri in Borsa, pesante calo per Fincantieri (-6,52%)

La chiusura di Borsa delle aziende liguri o di interesse per la Liguria

Di seguito il nostro aggiornamento quotidiano relativo alla chiusura di Borsa delle quotate liguri o di interesse per la Liguria. Bper Banca: 10,815 (-0,37%), apertura a 10,89 euro Centrale del Latte d’Italia: 4,18 (-2,79%), apertura a 4,28 euro Circle: 8,80 (-0,45%), apertura a 8,80 euro EdgeLab: 5,50 (-2,14%), apertura a 5,50 euro EdiliziAcrobatica: 4,82 (+0%), apertura a 4,91 euro Erg: 22,66 (+1,34%), apertura a 22,50 euro Fincantieri: 18,92 (-6,52%), apertura a 20,00 euro Gismondi 1754: 1,90 (-0,52%), apertura a 1,895 euro Iren: 2,47 (-2,29%), apertura a 2,536 euro Leonardo: 50,18 (+0,46%), apertura a 49,95 euro Maps: 3,23 (-1,82%), apertura a 3,24 euro Orsero: 17,70 (-0,11%), apertura a 17,84 euro Racing Force: 4,75 (-1,86%), apertura a 4,75 euro Redelfi: 11,08 (+1,84%), apertura a 10,82 euro Sanlorenzo: 30,55 (+2,86%), apertura a 29,85 euro