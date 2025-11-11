Liguri in Borsa, calo per Redelfi (-4,23%)

La chiusura di Borsa delle aziende liguri o di interesse per la Liguria

Di seguito il nostro aggiornamento quotidiano relativo alla chiusura di Borsa delle quotate liguri o di interesse per la Liguria. Bper Banca: 10,855 (+1,21%), apertura a 10,79 euro Centrale del Latte d’Italia: 4,30 (+1,42%), apertura a 4,28 euro Circle: 8,84 (+0,45%), apertura a 8,76 euro EdgeLab: 5,62 (+2,18%), apertura a 5,62 euro EdiliziAcrobatica: 4,82 (-3,98%), apertura a 5,02 euro Erg: 22,36 (-0,18%), apertura a 22,48 euro Fincantieri: 20,24 (-2,32%), apertura a 20,64 euro Gismondi 1754: 1,91 (+1,87%), apertura a 1,91 euro Iren: 2,528 (-0,24%), apertura a 2,546 euro Leonardo: 49,95 (-1,67%), apertura a 50,40 euro Maps: 3,29 (+0%), apertura a 3,29 euro Orsero: 17,72 (-0,34%), apertura a 17,74 euro Racing Force: 4,84 (+1,26%), apertura a 4,85 euro Redelfi: 10,88 (-4,23%), apertura a 11,36 euro Sanlorenzo: 29,70 (-1%), apertura a 29,70 euro