Di seguito il nostro aggiornamento quotidiano relativo alla chiusura di Borsa delle quotate liguri o di interesse per la Liguria.
Bper Banca: 10,725 (+4,43%), apertura a 10,50 euro
Centrale del Latte d’Italia: 4,24 (+2,42%), apertura a 4,18 euro
Circle: 8,80 (+0,00%), apertura a 8,74 euro
EdgeLab: 5,50 (+3,77%), apertura a 5,52 euro
EdiliziAcrobatica: 5,02 (+2,87%), apertura a 4,92 euro
Erg: 22,40 (-0,18%), apertura a 22,60 euro
Fincantieri: 20,72 (+1,17%), apertura a 21,12 euro
Gismondi 1754: 1,875 (+0,00%), apertura a 1,875 euro
Iren: 2,534 (-0,55%), apertura a 2,55 euro
Leonardo: 50,80 (+0,55%), apertura a 51,00 euro
Maps: 3,29 (-0,61%), apertura a 0,30 euro
Orsero: 17,78 (+2,07%), apertura a 17,42 euro
Racing Force: 4,78 (-1,04%), apertura a 4,82 euro
Redelfi: 11,36 (+6,17%), apertura a 10,88 euro
Sanlorenzo: 30,00 (-8,12%), apertura a 34,00 euro
