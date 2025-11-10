Liguri in Borsa: svetta Redelfi, tonfo di Sanlorenzo

La chiusura di Borsa delle aziende liguri o di interesse per la Liguria

Di seguito il nostro aggiornamento quotidiano relativo alla chiusura di Borsa delle quotate liguri o di interesse per la Liguria. Bper Banca: 10,725 (+4,43%), apertura a 10,50 euro Centrale del Latte d’Italia: 4,24 (+2,42%), apertura a 4,18 euro Circle: 8,80 (+0,00%), apertura a 8,74 euro EdgeLab: 5,50 (+3,77%), apertura a 5,52 euro EdiliziAcrobatica: 5,02 (+2,87%), apertura a 4,92 euro Erg: 22,40 (-0,18%), apertura a 22,60 euro Fincantieri: 20,72 (+1,17%), apertura a 21,12 euro Gismondi 1754: 1,875 (+0,00%), apertura a 1,875 euro Iren: 2,534 (-0,55%), apertura a 2,55 euro Leonardo: 50,80 (+0,55%), apertura a 51,00 euro Maps: 3,29 (-0,61%), apertura a 0,30 euro Orsero: 17,78 (+2,07%), apertura a 17,42 euro Racing Force: 4,78 (-1,04%), apertura a 4,82 euro Redelfi: 11,36 (+6,17%), apertura a 10,88 euro Sanlorenzo: 30,00 (-8,12%), apertura a 34,00 euro