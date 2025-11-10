Nell’ambito del programma di acquisto azioni proprie autorizzato dall’assemblea ordinaria degli azionisti del 26 maggio 2025, Leonardo rende noto di avere acquistato sul mercato Euronext Milan, il 6.11.2025, 95.003 azioni ordinarie Leonardo (pari allo 0,0164% circa del capitale sociale), al prezzo medio ponderato di 49,4209 euro per azione, al netto delle commissioni, per un controvalore complessivo di 4.695.132,81 euro.
Come già reso noto, tali azioni sono destinate al servizio dei correnti piani di incentivazione a lungo termine e di azionariato diffuso, nonché di eventuali altri piani di azionariato.
Sulla base delle informazioni fornite dall’intermediario incaricato dell’esecuzione degli acquisti, si riporta di seguito il riepilogo delle operazioni in forma aggregata, effettuate nella suddetta data, nonché in allegato il relativo dettaglio.
Dall’inizio del programma Leonardo ha complessivamente acquistato 600.000 azioni proprie (pari allo 0,1038% circa del capitale sociale) per un controvalore complessivo di 29.708.326,07 euro.
A seguito degli acquisti comunicati in data odierna e tenuto conto delle azioni proprie già in portafoglio, la società detiene attualmente 1.224.723 azioni proprie, pari allo 0,2118% circa del capitale sociale.
Avendo raggiunto il quantitativo massimo complessivo di 600.000 azioni, è stato completato il programma di acquisto azioni proprie disposto in esecuzione della delibera assembleare del 26 maggio 2025.
