Liguri in Borsa: acquisti su Redelfi, giù EdgeLab

La chiusura di Borsa delle aziende liguri o di interesse per la Liguria

Di seguito il nostro aggiornamento quotidiano relativo alla chiusura di Borsa delle quotate liguri o di interesse per la Liguria. Bper Banca: 10,27 (-0,44%), apertura a 10,45 euro Centrale del Latte d’Italia: 4,14 (-0,48%), apertura a 4,22 euro Circle: 8,80 (+0,23%), apertura a 8,70 euro EdgeLab: 5,30 (-7,67%), apertura a 5,62 euro EdiliziAcrobatica: 4,88 (-2,20%), apertura a 5,08 euro Erg: 22,44 (-0,53%), apertura a 22,54 euro Fincantieri: 20,48 (-0,78%), apertura a 22,38 euro Gismondi 1754: 1,875 (-3,85%), apertura a 1,88 euro Iren: 2,548 (+1,11%), apertura a 2,53 euro Leonardo: 50,52 (+1,79%), apertura a 49,33 euro Maps: 3,28 (-0,61%), apertura a 3,20 euro Orsero: 17,42 (-1,14%), apertura a 17,80 euro Racing Force: 4,83 (-1,43%), apertura a 4,83 euro Redelfi: 10,70 (+4,49%), apertura a 10,44 euro Sanlorenzo: 32,65 (+0,15%), apertura a 32,40 euro