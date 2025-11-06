Liguri in Borsa: chiusura debole, Ediliziacrobatica in coda

La chiusura di Borsa delle aziende liguri o di interesse per la Liguria

Di seguito il nostro aggiornamento quotidiano relativo alla chiusura di Borsa delle quotate liguri o di interesse per la Liguria. Bper Banca: 10,315 (-0,39%), apertura a 10,46 euro Centrale del Latte d’Italia: 4,16 (-0,48%), apertura a 4,28 euro Circle: 8,78 (-1,13%), apertura a 8,70 euro EdgeLab: EdiliziAcrobatica: 4,99 (-2,54%), apertura a 5,04 euro Erg: 22,56 (-0,88%), apertura a 22,84 euro Fincantieri: 20,64 (-2,46%), apertura a 22,28 euro Gismondi 1754: Iren: 2,52 (-0,63%), apertura a 2,542 euro Leonardo: 49,63 (-1,72%), apertura a 50,86 euro Maps: 3,30 (+0,00%), apertura a 3,23 euro Orsero: 17,62 (-1,12%), apertura a 17,78 euro Racing Force: 4,90(+0,00%), apertura a 4,90 euro Redelfi: 10,24 (-2,29%), apertura a 10,50 euro Sanlorenzo: 32,60 (-0,76%), apertura a 32,85 euro