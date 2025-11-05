Liguri in Borsa, vendite su EdgeLab (-9,75%)

La chiusura di Borsa delle aziende liguri o di interesse per la Liguria

Di seguito il nostro aggiornamento quotidiano relativo alla chiusura di Borsa delle quotate liguri o di interesse per la Liguria. Bper Banca: 10,355 (-0,05), apertura a 10,27 euro Centrale del Latte d’Italia: 4,18 (-2,34%), apertura a 4,30 euro Circle: EdgeLab: 5,74 (-9,75%), apertura a 6,24 euro EdiliziAcrobatica: 5,12 (+0,39%), apertura a 5,16 euro Erg: 22,76 (-0,18%), apertura a 22,90 euro Fincantieri: 21,16 (-2,58%), apertura a 21,66 euro Gismondi 1754: 1,95 (-1,52%), apertura a 1,95 euro Iren: 2,536 (-0,24%), apertura a 2,552 euro Leonardo: 50,50 (-1.02%), apertura a 50,60 euro Maps: 3,30 (-+0,30%), apertura a 3,30 euro Orsero: 17,82 (+0,56%), apertura a 17,90 euro Racing Force: 4,90 (-0,81%), apertura a 4,86 euro Redelfi: 10,48 (-1,13%), apertura a 10,60 euro Sanlorenzo: 32,85 (-2,23%), apertura a 33,30 euro