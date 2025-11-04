Liguri in Borsa: prevalgono le vendite, in controtendenza Centrale del Latte e Gismondi 1754

La chiusura di Borsa delle aziende liguri o di interesse per la Liguria

Di seguito il nostro aggiornamento quotidiano relativo alla chiusura di Borsa delle quotate liguri o di interesse per la Liguria. Bper Banca: 10,36 (-0,86%), apertura a 10,32 euro Centrale del Latte d’Italia: 4,28 (+2,88%), apertura a 4,16 euro Circle: 8,88 (+0,00%), apertura a 8,72 euro EdgeLab: EdiliziAcrobatica: 5,10 (-3,41%), apertura a 5,16 euro Erg: 22,80 (+1,60%), apertura a 22,34 euro Fincantieri: 21,72 (-3,21%), apertura a 22,12 euro Gismondi 1754: 1,98 (+5,32%), apertura a 1,905 euro Iren: 2,542 (+0,24%), apertura a 2,524 euro Leonardo: 51,02 (-2,04%), apertura a 51,24 euro Maps: 3,29 (-0,30%), apertura a 3,23 euro Orsero: 17,72 (-0,45%), apertura a 18,04 euro Racing Force: 4,94 (-1,59%), apertura a 4,94 euro Redelfi: 10,60 (-0,56%), apertura a 10,78 euro Sanlorenzo: 33,60 (-1,32%), apertura a 33,80 euro