Il Comune di Genova conferma il proprio impegno concreto a favore delle persone con disabilità, dei cittadini più fragili e delle loro famiglie anche attraverso l’approvazione di sei nuovi bandi per l’assegnazione di contributi a enti e associazioni che operano sul territorio a favore delle persone con disabilità.

L’amministrazione comunale mette a disposizione risorse per oltre 400.000 euro con l’obiettivo di sostenere progetti di accoglienza, socializzazione, trasporto, attività sportive e soggiorni collettivi per persone con disabilità e con disturbi cognitivi.

«Il welfare non è solo assistenza, ma costruzione di reti di comunità e di opportunità di autonomia e inclusione – dichiara l’assessore al Welfare, Servizi Sociali, Famiglie, Terza Età e Disabilità, Cristina Lodi –. Con questi bandi vogliamo rafforzare la rete di prossimità, valorizzare il ruolo fondamentale del terzo settore, sostenere le famiglie attraverso il lavoro di tutti gli operatori che ogni giorno lavorano per garantire dignità, diritti e qualità della vita alle persone più vulnerabili. La nostra priorità, in particolare in relazione alla fase di sperimentazione del Decreto legislativo 62/2024, sul Progetto di Vita, che coinvolge la città di Genova dal 30 settembre scorso, è mettere al centro la persona, sostenendo percorsi personalizzati e innovativi, in sinergia con Regione, Asl, associazioni e tutti gli attori del territorio».

Lodi sottolinea inoltre l’importanza del confronto permanente con le realtà del territorio: «Stiamo avviando tavoli di co-amministrazione e co-programmazione, per analizzare i bisogni e condividere criticità, soluzioni e buone pratiche. Progressivamente lavoreremo per attivare tavoli di co-progettazione, che interesseranno anche l’oggetto dei presenti bandi. Solo insieme possiamo costruire un welfare moderno, capace di rispondere alle nuove sfide sociali e di promuovere davvero l’inclusione».

I bandi, pubblicati sul sito del Comune di Genova , sono rivolti a enti del Terzo Settore che abbiano svolto nel 2025 attività a favore di persone con disabilità e disturbi cognitivi residenti sul territorio comunale.

Le domande, debitamente compilate e sottoscritte, devono essere presentate entro e non oltre le ore 12 del 22 dicembre 2025, esclusivamente tramite PEC all’indirizzo email dpsdisabilita.comge@postecert.it