Ireti comunica che, a causa di lavori programmati di manutenzione della rete idrica, il giorno mercoledì 5 novembre dalle ore 7:00 alle ore 20:00 sarà sospesa l’erogazione dell’acqua in zona Bolzaneto alle utenze allacciate nelle seguenti vie:
• Via al Santuario di Nostra Signora della Guardia, dal civ. 1 a Largo Silvio Gandolfo
• Largo Silvio Gandolfo
• Via Antonietta Massuccone Mazzini
• Salita Murta
• Via Pino di Murta
• Via Pozzoni
• Via alla Chiesa di Murta
• Piazza della Chiesa di Murta
• Via Favale
• Salita Ronco
• Via Scarpino
• Via dei Nicolli
• Via Doge Giovanni da Murta
• Via Monfenera
• Salita Inferiore di Murta
• Via Ugo Polonio
• Via al Ponte di Teglia
• Via San Donà di Piave
• Via Castel Morrone
• Salita Cà dei Trenta
• Salita della Cittadina fino al civ. 8
• Via Evandro Ferri a monte del civ. 34
• Piazza Fulcieri Paolucci De Calboli
• Via dei Molinussi
• Vie limitrofe alle località sopra indicate
Abbassamenti di pressione potrebbero interessare le zone limitrofe.
Alla riapertura delle condotte si potrebbero verificare locali e temporanei fenomeni di intorbidimento dell’acqua che si risolveranno comunque in breve tempo.
In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore, i lavori potranno essere posticipati al giorno successivo, con medesimo orario.
