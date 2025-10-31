Liguri in Borsa, calo per Iren (-3,83%)

La chiusura di Borsa delle aziende liguri o di interesse per la Liguria

Di seguito il nostro aggiornamento quotidiano relativo alla chiusura di Borsa delle quotate liguri o di interesse per la Liguria. Bper Banca: 10,355 (+0,49%), apertura a 10,315 euro Centrale del Latte d’Italia: 4,05 (-1,46%), apertura a 4,18 euro Circle: 8,88 (+0,68%), apertura a 8,78 euro EdgeLab: 6,40 (+2,24%), apertura a 6,40 euro EdiliziAcrobatica: 5,42 (+0,74%), apertura a 5,36 euro Erg: 22,36 (-0,97%), apertura a 22,40 euro Fincantieri: 22,24 (-1,24%), apertura a 22,64 euro Gismondi 1754: 1,875 (-3,60%), apertura a 1,875 euro Iren: 2,558 (-3,83%), apertura a 2,664 euro Leonardo: 50,88 (+0,71%), apertura a 50,70 euro Maps: 3,30 (+0%), apertura a 3,22 euro Orsero: 18,16 (+1,68%), apertura a 17,88 euro Racing Force: 5,00 (-1,96%), apertura a 5,10 euro Redelfi: 10,52 (-1,13%), apertura a 10,66 euro Sanlorenzo: 33,90 (-0,44%), apertura a 34,00 euro