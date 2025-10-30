Il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi ha concluso una missione ufficiale in Qatar dedicata al rafforzamento della cooperazione bilaterale nei settori strategici di trasporti, logistica e innovazione sostenibile.

Nel corso della visita, il viceministro ha avuto incontri istituzionali con lo Sceicco Mohammed Al Thani, ministro dei Trasporti, e con Abdullah Al Attiya, ministro della Municipalità. I colloqui hanno confermato una visione comune sul futuro delle infrastrutture, fondata su integrazione, sostenibilità e crescita condivisa.

Al centro del confronto, la nuova strategia qatarina Reaching Beyond Horizons, un piano da oltre 280 miliardi di euro per trasformare il Paese in un hub globale della connettività. L’Italia si è presentata come partner naturale per competenze, esperienza e visione, in linea con il piano nazionale Italia 2032, che individua nei trasporti e nella logistica i pilastri della competitività del sistema Paese.

Particolare attenzione è stata dedicata ai progetti ferroviari regionali e al potenziamento delle infrastrutture portuali, ambiti chiave per promuovere un modello di sviluppo sostenibile e innovativo.

Nel corso della missione, Rixi ha inoltre incontrato i vertici del Fondo Sovrano del Qatar, con i quali ha esplorato nuove opportunità di investimento congiunto nel campo delle infrastrutture strategiche e della mobilità sostenibile, aprendo la strada a future partnership tra imprese e istituzioni dei due Paesi.

La missione in Qatar segna un passo concreto verso una cooperazione sempre più strutturata tra Roma e Doha, con l’obiettivo di unire strategie, potenziare le reti e costruire insieme le infrastrutture del futuro