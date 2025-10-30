Liguri in Borsa, giornata in prevalenza di vendite: Iren -1,41%

La chiusura di Borsa delle aziende liguri o di interesse per la Liguria

Di seguito il nostro aggiornamento quotidiano relativo alla chiusura di Borsa delle quotate liguri o di interesse per la Liguria. Bper Banca: 10,305 (+0,63%), apertura a 10,33 euro Centrale del Latte d’Italia: 4,10 (+0,99%), apertura a 4,06 euro Circle: EdgeLab: 6,26 (-2,49%), apertura a 6,28 euro EdiliziAcrobatica: 5,38 (-1,10%), apertura a 5,36 euro Erg: 22,58 (-0,18%), apertura a 22,50 euro Fincantieri: 22,52 (+0,99%), apertura a 22,32 euro Gismondi 1754: Iren: 2,66 (-1,41%), apertura a 2,656 euro Leonardo: 50,52 (-1,13%), apertura a 51,02 euro Maps: 3,30 (-0,30%), apertura a 3,23 euro Orsero: 17,86 (+0,68%), apertura a 17,74 euro Racing Force: 5,10 (-0,39%), apertura a 5,14 euro Redelfi: 10,64 (-0,37%), apertura a 10,60 euro Sanlorenzo: 34,05 (+0,15%), apertura a 34,40 euro