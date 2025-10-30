Di seguito il nostro aggiornamento quotidiano relativo alla chiusura di Borsa delle quotate liguri o di interesse per la Liguria.
Bper Banca: 10,305 (+0,63%), apertura a 10,33 euro
Centrale del Latte d’Italia: 4,10 (+0,99%), apertura a 4,06 euro
Circle:
EdgeLab: 6,26 (-2,49%), apertura a 6,28 euro
EdiliziAcrobatica: 5,38 (-1,10%), apertura a 5,36 euro
Erg: 22,58 (-0,18%), apertura a 22,50 euro
Fincantieri: 22,52 (+0,99%), apertura a 22,32 euro
Gismondi 1754:
Iren: 2,66 (-1,41%), apertura a 2,656 euro
Leonardo: 50,52 (-1,13%), apertura a 51,02 euro
Maps: 3,30 (-0,30%), apertura a 3,23 euro
Orsero: 17,86 (+0,68%), apertura a 17,74 euro
Racing Force: 5,10 (-0,39%), apertura a 5,14 euro
Redelfi: 10,64 (-0,37%), apertura a 10,60 euro
Sanlorenzo: 34,05 (+0,15%), apertura a 34,40 euro
