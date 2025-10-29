Edoardo Rixi, viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, annuncia un’intesa tra Italia e India per una nuova fase di collaborazione strategica nei settori marittimo e logistico. Nel corso della India Maritime Week, in programma a Mumbai, Rixi ha incontrato il ministro indiano dei Porti e dello Shipping, Sarbananda Sonowal, condividendo l’obiettivo di avviare questa nuova fase

Il primo passo sarà la costituzione di un working group composto da esperti istituzionali e rappresentanti del settore privato dei due Paesi, con l’obiettivo di definire progetti comuni per lo sviluppo dei porti, della logistica integrata e della sicurezza delle catene di approvvigionamento lungo il Corridoio Imec. È inoltre in fase di definizione un memorandum of understanding dedicato alla cooperazione tra i sistemi portuali italiani e indiani.

Rixi ha successivamente preso parte al Leaders’ Conclave, dove è intervenuto il primo ministro Narendra Modi, e ha partecipato come main speaker alla tavola rotonda sulla connettività transnazionale, dove ha illustrato la strategia italiana per consolidare il ruolo del Paese come porta Sud dell’Europa per l’Asia. Durante il suo intervento, il viceministro ha presentato il piano “Italia 2032”, sostenuto da oltre 200 miliardi di euro di investimenti, che punta a modernizzare le infrastrutture e rafforzare le connessioni tra Asia ed Europa.

La missione di Rixi proseguirà a Doha, dove sono previsti incontri con i ministri dei Trasporti e della Mobilità urbana e con i vertici del Fondo Sovrano del Qatar per esplorare nuove opportunità di investimento nel campo delle infrastrutture strategiche e della mobilità sostenibile.