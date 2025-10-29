Il Comune di Sestri Levante avvia la procedura per restituire alla frazione di Riva Trigoso uno spazio di socialità e servizio pubblico nell’edificio che già ospita la Biblioteca del Mare. È stato pubblicato l’avviso per l’assegnazione in convenzione, ai sensi dell’articolo 45 bis del Codice della Navigazione, della gestione dei locali di via Brin 3, al piano terra dell’immobile in cui si trova la Biblioteca del Mare.

L’obiettivo è riaprire il locale, da destinare ad attività di somministrazione di alimenti e bevande con finalità turistico-ricreative, e affidare anche la custodia della sala polifunzionale attigua, utilizzata per iniziative pubbliche.

La convenzione avrà durata quinquennale, rinnovabile per altri cinque anni. È richiesta l’apertura del locale durante tutto l’anno, con un solo giorno di chiusura settimanale in coincidenza con quello della Biblioteca del Mare e fino a un massimo di 30 giorni di chiusura.

Le offerte dovranno essere presentate entro le ore 12 del 28 novembre 2025. La documentazione completa è disponibile sull’Albo Pretorio del Comune di Sestri Levante.

Dichiarano il sindaco di Sestri Levante Francesco Solinas e l’assessore al Demanio Luigi Ceffalo: «L’obiettivo è riattivare la funzionalità dei locali per residenti e turisti, valorizzando il patrimonio comunale e fornendo un servizio importante alla Biblioteca del Mare».