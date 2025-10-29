Liguri in Borsa: brilla Centrale del Latte

La chiusura di Borsa delle aziende liguri o di interesse per la Liguria

Di seguito il nostro aggiornamento quotidiano relativo alla chiusura di Borsa delle quotate liguri o di interesse per la Liguria. Bper Banca: 10,24(+2,63%), apertura a 9,98 euro Centrale del Latte d’Italia: 4,06 (+5,18%), apertura a 3,84 euro Circle: 8,82 (+0,46%), apertura a 8,78 euro EdgeLab: 6,42 (+3,88%), apertura a 6,06 euro EdiliziAcrobatica: 5,44 (+0,74%), apertura a 5,32 euro Erg: 22,62 (+1,07%), apertura a 22,32 euro Fincantieri: 22,30 (-1,50%), apertura a 22,50 euro Gismondi 1754: 1,945 (+0,26%), apertura a 1,95 euro Iren: 2,698 (-0,95%), apertura a 2,738 euro Leonardo: 51,10(-1,24%), apertura a 51,82 euro Maps: 3,31 (+1,53%), apertura a 3,31 euro Orsero: 17,74 (-3,48%), apertura a 18,26 euro Racing Force: 5,12 (+0,79%), apertura a 5,08 euro Redelfi: 10,68 (-1,84%), apertura a 10,96 euro Sanlorenzo: 34,00 (-1,59%), apertura a 34,75 euro