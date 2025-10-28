Il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi è impegnato in una missione istituzionale in India finalizzata a rafforzare la cooperazione bilaterale nei settori strategici della mobilità, delle infrastrutture e dello sviluppo urbano sostenibile.

Nel corso della visita a New Delhi, Rixi ha incontrato il ministro di Stato per Housing & Urban Affairs, Tokhan Sahu, con cui è stato avviato il percorso per la definizione di un Memorandum of Understanding tra i due Paesi dedicato all’edilizia e allo sviluppo urbano. L’intesa mira a favorire la collaborazione su tecnologie costruttive, rigenerazione urbana, pianificazione sostenibile e innovazione nel settore delle città intelligenti.

Il viceministro ha inoltre incontrato il ministro di Stato per il Trasporto Stradale e le Autostrade, Harsh Malhotra. Un’occasione di confronto sulle prospettive di sviluppo della rete infrastrutturale e sulle possibilità di collaborazione per una mobilità più efficiente, connessa e rispettosa dell’ambiente.

Nel corso della missione, Rixi ha anche avuto un incontro con il ministro di Stato alle Ferrovie, Ravneet Singh, dedicato allo sviluppo dell’alta velocità ferroviaria e alla creazione di sinergie industriali e tecnologiche tra le imprese.

La missione in India proseguirà a Mumbai. Il viceministro parteciperà alla Indian Maritime Week dove è attesa la presenza del Primo ministro Narendra Modi. In agenda, un incontro bilaterale col ministro dei Porti Sarbananda Sonowal per finalizzare un MoU dedicato alla cooperazione bilaterale nel settore marittimo in vista del Corridoio Imec che collegherà Europa, Medioriente e India.