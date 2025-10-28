Liguri in Borsa, acquisti su EdiliziAcrobatica

La chiusura di Borsa delle aziende liguri o di interesse per la Liguria

Di seguito il nostro aggiornamento quotidiano relativo alla chiusura di Borsa delle quotate liguri o di interesse per la Liguria. Bper Banca: 9,978 (+0,38%), apertura a 9,956 euro Centrale del Latte d’Italia: 3,86 (-1,53%), apertura a 3,90 euro Circle: 8,78 (+0,92%), apertura a 8,60 euro EdgeLab: 6,18 (-1,90%), apertura a 6,18 euro EdiliziAcrobatica: 5,44 (+1,49%), apertura a 5,36 euro Erg: 22,38 (+0%), apertura a 22,38 euro Fincantieri: 22,64 (-1,05%), apertura a 22,76 euro Gismondi 1754: 1,94 (+0%), apertura a 1,90 euro Iren: 2,724 (+0%), apertura a 2,728 euro Leonardo: 51,74 (+1,33%), apertura a 50,76 euro Maps: 3,22 (+0%), apertura a 3,26 euro Orsero: 18,38 (-0,86%), apertura a 18,38 euro Racing Force: 5,08 (-1,93%), apertura a 5,18 euro Redelfi: 10,88 (-0,91%), apertura a 10,92 euro Sanlorenzo: 34,55 (-0,72%), apertura a 34,85 euro