Sabato 1° novembre, in occasione della gara podistica 10km Tigullio Run e dell’incontro di calcio Virtus Entella – Empoli, in programma alle ore 17.15, sono previste temporanee modifiche alla viabilità e alla sosta nelle aree limitrofe allo stadio comunale “Enrico Sannazzari” e sul lungomare cittadino.

Gara podistica: lungomare cittadino

Nel tratto compreso tra la foce del fiume Entella e l’ingresso del porto Turistico, per consentire il regolare svolgimento della manifestazione podistica, durante la mattinata saranno disposte interruzioni temporanee della circolazione. Inoltre, dalle ore 7 fino al termine della manifestazione, prevista per le ore 12, sarà interdetta la sosta lato mare di viale Tito Groppo e corso Colombo, fino all’ingresso del porto Turistico.

Partita di calcio Virtus Entella – Empoli: zona stadio comunale

Le misure relative alla partita entreranno in vigore cinque ore prima dell’inizio dell’incontro fino al completo deflusso degli spettatori.

In particolare, è previsto:

lo sgombero dei due parcheggi a nord dell’impianto sportivo, sia dell’area pavimentata sia di quella in ghiaia;

lo sgombero dei parcheggi di viale Kasman, nel tratto compreso tra la caserma dei Vigili del Fuoco e corso Lavagna;

il divieto di sosta e di circolazione in via Gastaldi.

A partire dalle ore 14.45 sarà inoltre chiusa al traffico la carreggiata di viale Kasman lato stadio, direzione mare.

In alternativa sarà possibile utilizzare la corsia riservata ai bus di via Piacenza, transitando da piazza Sanfront.