Liguri in Borsa: acquisti su Bper, giù EdgeLab

La chiusura di Borsa delle aziende liguri o di interesse per la Liguria

Di seguito il nostro aggiornamento quotidiano relativo alla chiusura di Borsa delle quotate liguri o di interesse per la Liguria. Bper Banca: 9,94 (+2,75%), apertura a 9,77 euro Centrale del Latte d’Italia: 3,92 (+2,08%), apertura a 3,76 euro Circle: 8,70 (+1,87%), apertura a 8,68 euro EdgeLab: 6,30 (-3,96%), apertura a 6,44 euro EdiliziAcrobatica: 5,36 (+0,75%), apertura a 5,36 euro Erg: 22,38 (-0,97%), apertura a 22,58 euro Fincantieri: 22,88 (-0,61%), apertura a 23,24 euro Gismondi 1754: 1,94 (+0,26%), apertura a 1,925 euro Iren: 2,724 (-0,22%), apertura a 2,742 euro Leonardo: 51,06 (-0,35%), apertura a 51,76 euro Maps: 3,22 (-0,92%), apertura a 3,22 euro Orsero: 18,54 (+0,11%), apertura a 18,60 euro Racing Force: 5,18 (+1,57%), apertura a 5,20 euro Redelfi: 10,98 (+2,04%), apertura a 10,72 euro Sanlorenzo: 34,80 (+0,72%), apertura a 34,60 euro