Ireti informa che, a causa dell’allerta meteo della scorsa settimana, i lavori programmati di manutenzione della rete idrica in zona Pegli e Pra’, inizialmente previsti per giovedì 23 ottobre, sono stati posticipati a martedì 28 ottobre 2025, con le stesse modalità e orari, dalle ore 7:30 alle 22:00.
Sarà sospesa l’erogazione dell’acqua alle utenze allacciate nelle seguenti vie del Comune di Genova:
• Via Prà zona arenile
• Giardini Mario Peragallo
• Largo Calasetta
• Lungomare di Pegli lato mare
• Ponte Antonio Milani
• Giardini Giacomo Catellani
• Vie limitrofe.
Abbassamenti di pressione potrebbero interessare le zone limitrofe.
Alla riapertura delle condotte si potrebbero verificare locali e temporanei fenomeni di intorbidimento dell’acqua che si risolveranno comunque in breve tempo.
Lascia un commento