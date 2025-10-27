Ireti informa che, a causa dell’allerta meteo della scorsa settimana, i lavori programmati di manutenzione della rete idrica in zona Pegli e Pra’, inizialmente previsti per giovedì 23 ottobre, sono stati posticipati a martedì 28 ottobre 2025, con le stesse modalità e orari, dalle ore 7:30 alle 22:00.

Sarà sospesa l’erogazione dell’acqua alle utenze allacciate nelle seguenti vie del Comune di Genova:

• Via Prà zona arenile

• Giardini Mario Peragallo

• Largo Calasetta

• Lungomare di Pegli lato mare

• Ponte Antonio Milani

• Giardini Giacomo Catellani

• Vie limitrofe.

Abbassamenti di pressione potrebbero interessare le zone limitrofe.

Alla riapertura delle condotte si potrebbero verificare locali e temporanei fenomeni di intorbidimento dell’acqua che si risolveranno comunque in breve tempo.