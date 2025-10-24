Liguri in Borsa: vola Edgelab

La chiusura di Borsa delle aziende liguri o di interesse per la Liguria

Di seguito il nostro aggiornamento quotidiano relativo alla chiusura di Borsa delle quotate liguri o di interesse per la Liguria. Bper Banca: 9,674 (+2,07%), apertura a 9,546 euro Centrale del Latte d’Italia: 3,84 (-1,54%), apertura a 3,92 euro Circle: 8,58 (+0,00%), apertura a 8,70 euro EdgeLab: 6,56 (+4,79%), apertura a 6,40 euro EdiliziAcrobatica: 5,32 (-2,21%), apertura a 5,36 euro Erg: 22,60 (-1,22%), apertura a 22,96 euro Fincantieri: 23,02 (-0,17%), apertura a 23,30 euro Gismondi 1754: 1,935 (-2,27%), apertura a 1,935 euro Iren: 2,73 (-1,02%), apertura a 2,76 euro Leonardo: 51,24 (-0,19%), apertura a 52,00 euro Maps: Orsero: 18,52 (+2,09%), apertura a 18,14 euro Racing Force: 5,10 (+0,00%), apertura a 5,10 euro Redelfi: 10,76 (-0,37%), apertura a 10,88 euro Sanlorenzo: 34,55 (+1,02%), apertura a 34,55 euro