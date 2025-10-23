Liguri in Borsa: spicca Centrale del Latte d’Italia (+2,09%)

La chiusura di Borsa delle aziende liguri o di interesse per la Liguria

Di seguito il nostro aggiornamento quotidiano relativo alla chiusura di Borsa delle quotate liguri o di interesse per la Liguria. Bper Banca: 9,478 (-2,03%), apertura a 9,704 euro Centrale del Latte d’Italia: 3,90 (+2,09%), apertura a 3,86 euro Circle: 8,58 (-1,15%), apertura a 8,82 euro EdgeLab: 6,26 (+1,62%), apertura a 6,28 euro EdiliziAcrobatica: 5,44 (+0,74%), apertura a 5,50 euro Erg: 22,88 (+1,69%), apertura a 22,68 euro Fincantieri: 23,06 (+1,05%), apertura a 23,14 euro Gismondi 1754: Iren: 2,758 (+0,36%), apertura a 2,75 euro Leonardo: 51,34 (+1,66%), apertura a 51,66 euro Maps: 3,25 (+0%), apertura a 3,25 euro Orsero: 18,14 (-0,22%), apertura a 18,26 euro Racing Force: 5,10 (+1,59%), apertura a 5,08 euro Redelfi: 10,80 (+0,93%), apertura a 10,74 euro Sanlorenzo: 34,20 (+0,15%), apertura a 34,20 euro