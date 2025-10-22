Liguri in Borsa, EdgeLab torna sopra i 6 euro ad azione (+4,76%)

La chiusura di Borsa delle aziende liguri o di interesse per la Liguria

Di seguito il nostro aggiornamento quotidiano relativo alla chiusura di Borsa delle quotate liguri o di interesse per la Liguria. Bper Banca: 9,674 (-3,07%), apertura a 9,972 euro Centrale del Latte d’Italia: 3,80 (-0,52%), apertura a 3,82 euro Circle: 8,68 (+0%), apertura a 8,66 euro EdgeLab: 6,16 (+4,76%), apertura a 5,88 euro EdiliziAcrobatica: 5,40 (-2,17%), apertura a 5,50 euro Erg: 22,50 (+0%), apertura a 22,50 euro Fincantieri: 22,82 (+0,53%), apertura a 22,60 euro Gismondi 1754: Iren: 2,748 (+0,37%), apertura a 2,738 euro Leonardo: 50,50 (-0,63%), apertura a 51,46 euro Maps: 3,25 (+0,62%), apertura a 3,23 euro Orsero: 18,18 (-1,52%), apertura a 18,46 euro Racing Force: 5,04 (+0,80%), apertura a 5,20 euro Redelfi: 10,70 (-3,60%), apertura a 11,00 euro Sanlorenzo: 34,15 (+0,44%), apertura a 33,75 euro