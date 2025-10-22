Negli ultimi mesi a Chiavari sono stati aggiudicati e avviati nuovi progetti per un valore complessivo di circa 6 milioni di euro.

I principali interventi:

– Centro polifunzionale di piazza del Buono (Ri Basso): in corso i lavori per una nuova struttura moderna e versatile per 503 mila euro

– Centro polisportivo di Caperana: bandita gara per la manutenzione straordinaria per 353.374 euro

– Mitigazione rischio idraulico Fosso di Caperana: lavori in corso per migliorare la sicurezza della zona per 1.425.211,22 euro

– Palazzetto dello Sport: aggiudicati i lavori per la fase conclusiva della riqualificazione dell’impianto sportivo per un importo di 2.844.000 euro

– Piazza Nostra Signora dell’Orto: avviata la riqualificazione della pavimentazione e degli arredi per 530 mila euro

– Via Entella: in corso l’intervento per nuovi basoli in arenaria e rifacimento sottoservizi per 322 mila euro.

Il commento del sindaco Federico Messuti: «Chiavari è una città che non si ferma mai. Ogni intervento è un tassello della nostra idea di città, attenta alla qualità della vita, al decoro urbano e alla sicurezza. Continuiamo a investire senza aumentare tariffe e tasse, trovando risorse e finanziamenti anche da diversi enti. Lavoriamo con impegno e visione per costruire una Chiavari sempre più accogliente e moderna».