Liguri in Borsa, vola Redelfi (+8,19%)

La chiusura di Borsa delle aziende liguri o di interesse per la Liguria

Di seguito il nostro aggiornamento quotidiano relativo alla chiusura di Borsa delle quotate liguri o di interesse per la Liguria. Bper Banca: 9,98 (+4,50%), apertura a 9,934 euro Centrale del Latte d’Italia: 3,82 (-1,04%), apertura a 3,94 euro Circle: 8,68 (+0,23%), apertura a 8,68 euro EdgeLab: 5,88 (-2%), apertura a 5,90 euro EdiliziAcrobatica: 5,52 (+2,22%), apertura a 5,48 euro Erg: 22,50 (-0,62%), apertura a 22,70 euro Fincantieri: 22,70 (-0,09%), apertura a 22,90 euro Gismondi 1754: 1,98 (+3,66%), apertura a 1,965 euro Iren: 2,738 (-0,73%), apertura a 2,772 euro Leonardo: 50,82 (+1,28%), apertura a 51,00 euro Maps: 3,23 (-2,12%), apertura a 3,25 euro Orsero: 18,46 (+2,67%), apertura a 17,98 euro Racing Force: 5,00 (+2,88%), apertura a 4,94 euro Redelfi: 11,10 (+8,19%), apertura a 10,36 euro Sanlorenzo: 34,00 (-0,29%), apertura a 34,15 euro