Questa mattina a Chiavari sono iniziati i lavori per la riqualificazione di piazza Nostra Signora dell’Orto. L’allestimento del cantiere segna l’avvio concreto di un progetto atteso, che punta a restituire alla città uno spazio centrale, moderno e funzionale, pensato per diventare un nuovo punto di riferimento per la vita cittadina.

L’intervento interesserà la porzione centrale della piazza, in particolare l’area adiacente all’edificio delle Poste. Il progetto, per un importo complessivo di 530 mila euro, prevede una profonda trasformazione: più verde, una nuova pavimentazione, aiuole riprofilate, percorsi pedonali ridefiniti e il restauro delle storiche panchine in graniglia.

Tra gli interventi principali anche l‘eliminazione della fontana e del fabbricato Amt, oltre alla razionalizzazione della rete di raccolta delle acque bianche. La riqualificazione di piazza Nostra Signora dell’Orto rappresenta un tassello importante nel disegno di valorizzazione urbana che punta a rafforzare il collegamento tra il centro e il lungomare, restituendo ai cittadini uno spazio vivo, inclusivo e rinnovato.