Liguri in Borsa, rimbalzo di Leonardo e Fincantieri. Redelfi +4,91%

La chiusura di Borsa delle aziende liguri o di interesse per la Liguria

Di seguito il nostro aggiornamento quotidiano relativo alla chiusura di Borsa delle quotate liguri o di interesse per la Liguria. Bper Banca: 9,55 (+3,29%), apertura a 9,49 euro Centrale del Latte d’Italia: 3,92 (+2,62%), apertura a 3,88 euro Circle: 8,66 (+0,46%), apertura a 8,58 euro EdgeLab: 6,00 (+2,39%), apertura a 6,00 euro EdiliziAcrobatica: 5,40 (+1,89%), apertura a 5,38 euro Erg: 22,64 (+0,71%), apertura a 22,44 euro Fincantieri: 22,72 (+2,99%), apertura a 22,76 euro Gismondi 1754: 1,91 (-0,52%), apertura a 1,91 euro Iren: 2,758 (+1,77%), apertura a 2,724 euro Leonardo: 50,18 (+4,32%), apertura a 49,16 euro Maps: 3,30 (-0,60%), apertura a 3,23 euro Orsero: 17,98 (+0,22%), apertura a 18,14 euro Racing Force: 4,86 (+1,25%), apertura a 4,87 euro Redelfi: 10,26 (+4,91%), apertura a 9,89 euro Sanlorenzo: 34,10 (+1,04%), apertura a 34,00 euro