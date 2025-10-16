Vincenzo De Ferrari è il nuovo presidente della società Spezia e Carrara Cruise Terminal. Subentra a Andrea Bighelli, che ha concluso il suo mandato triennale. Tutti gli altri componenti del Consiglio di amministrazione – Luigi Merlo, Leopoldo Giannini e Roberto Ferrari – sono stati confermati.

De Ferrari è un ingegnere con significative esperienze nazionali e internazionali come presidente, amministratore delegato e direttore generale di gruppi industriali e multinazionali e come consulente strategico. Oltreché in Italia ha gestito organizzazioni e progetti in Canada, Europa, Giappone e Cina.

Nato a Genova, dove ha completato gli studi fino alla laurea, risiede in Lombardia con la famiglia, la moglie e una figlia.

Il passaggio di consegne tra l’ingegner De Ferrari e l’ing. Bighelli è avvenuto, subito dopo la nomina, alla Spezia dove a fare gli onori di casa, con visita nella sede della società in piazza Verdi e al Terminal Crociere, è stato il direttore generale della società Daniele Ciulli.

Nella foto il nuovo presidente Vincenzo De Ferrari con il general manager Daniele Ciulli