Liguri in Borsa, Fincantieri la peggiore del lotto (-7,66%)

La chiusura di Borsa delle aziende liguri o di interesse per la Liguria

Di seguito il nostro aggiornamento quotidiano relativo alla chiusura di Borsa delle quotate liguri o di interesse per la Liguria. Bper Banca: 9,236 (-3,04%), apertura a 9,56 euro Centrale del Latte d’Italia: 3,90 (+2,09%), apertura a 3,82 euro Circle: 8,52 (-2,29%), apertura a 8,88 euro EdgeLab: 6,42 (+0,94%), apertura a 6,52 euro EdiliziAcrobatica: 5,32 (+0,38%), apertura a 5,38 euro Erg: 22,42 (+1,26%), apertura a 22,24 euro Fincantieri: 22,90 (-7,66%), apertura a 25,00 euro Gismondi 1754: 1,92 (-1,29%), apertura a 1,965 euro Iren: 2,688 (+0,67%), apertura a 2,672 euro Leonardo: 50,18 (-4,20%), apertura a 52,56 euro Maps: 3,33 (+0%), apertura a 3,27 euro Orsero: 18,08 (-1,09%), apertura a 18,38 euro Racing Force: 4,75 (-2,26%), apertura a 4,81 euro Redelfi: 8,59 (+1,06%), apertura a 8,56 euro Sanlorenzo: 34,10 (-1,59%), apertura a 34,85 euro